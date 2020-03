Saiba quem disputa o nono paredão do BBB20

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

Os emparedados deste domingo (22) do BBB 20 são os brothers Flay, Daniel e Ivy.

O gaúcho Daniel já estava no paredão após ser o primeiro eliminado da prova do líder. A líder Thelma indicou a sister Flayslane e o votos da casa foram no arquiteto Felipe Prior. A dinâmica desta semana permitia ao mais votado indicar alguém à berlinda e Prior indicou a Ivy.

Daniel, Ivy e Prior disputaram a prova bate e volta. Para vencer a prova, o brother tinha que escolher entre vários palitos, o bastão número 3. Prior foi o sortudo e escapou do nono paredão do reality.

O público decide quem deve permanecer na casa: Flay, Ivy ou Daniel.