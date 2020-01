Pyong Lee deixa esposa grávida de 9 meses para entrar no BBB 20

O youtuber e hipnólogo Pyong Lee, 27 anos, anunciado como participante do Big Brother Brasil 2020, está esperando um filho com a esposa Sammy Lee, de 21 anos, que entrou no 9º mês de gestação.

Se o rapaz durar mais que algumas semanas no reality show, deve perder o parto do próprio filho. Apesar disso, no Instagram, Sammy Lee demonstrou estar muito feliz pelo companheiro e ao ser questionada sobre o que fez o noivo a "deixar" em casa grávida para ir ao BBB 20, ela filosofou:

"Esse motivo, tanto pro Pyong quanto pra mim são vocês. Vocês que mandam mensagem pra gente falando que querem tirar a vida, e a gente tem que levantar de madrugada pra orar pra vocês, desesperados.

Vocês que mandam mensagem pra gente com depressão, ansiedade. O Pyong tá indo pro BBB pra alcançar pessoas que a gente não tem como acessar pela internet. Pessoas que precisam de uma solução, que dá pra resolver, que a gente pode tratar com hipnose, e que ainda tem uma esperança.".

Em seguida, ela respondeu um outro seguidor que disse: "Do que o Pyong foi capaz?!". "Ai gente, capaz do quê? Vai e vai com o meu apoio e inclusive ele deixou a decisão se ele ia ou não na minha mão. Eu falei: 'vai, menino! tá doido que a gente vai… é… alcançar pessoas que não fazem a menor ideia que a hipnose existe, cê não tá entendendo'".

A moça ainda se gabou: "Gente o Pyong jamais me deixaria sozinha num momento desse né. Inclusive além do meu pai que está aqui, tem uma equipe maravilhosa que eu tô me sentindo como se eu fosse presidente de um país".