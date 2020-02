Priscilla Alcântara pede para colocar Tiago Leifert no paredão do BBB 20

A ex-apresentadora do Bom Dia & Cia, Priscilla Alcântara comentou sobre a postura do apresentador Tiago Leifert, durante a exibição do reality na noite desta segunda-feira (03).

No twitter, Priscilla perguntou dos seus seguidores "Dá para colocar o Tiago [Leifert] junto com o Petrix e o Hadson no paredão?”. Os fãs reagiram à publicação e concordaram com a artista. Até a atriz Bruna Marquezine comentou o post.

Na publicação, a atriz publicou um meme e disse: "Eu amo o Tiago, mas poxa vida…”, em resposta à Bruna, Priscilla falou ”Menina também adoro o Tiago, mas assim, está atrapalhando meu jogo”.