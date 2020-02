Namorado de Manu Gavassi vai para frente da casa de vidro e deixa recado para sister

No início do confinamento no Big Brother Brasil 2020, Manu Gavassi resolveu olhar para as câmeras e fazer um gesto romântico: pediu o 'ficante', Igor Carvalho, em namoro.

No dia seguinte, o rapaz disse 'sim' através das redes sociais, com uma fofa declaração à amada. Mas o gesto não foi suficiente para ele, que resolveu se dedicar um pouco mais na noite do sábado.

Ele aproveitou que a 'casa de vidro' estava em um shopping no Rio de Janeiro, com quatro candidatos disputando duas vagas para o BBB, e deixou um recado: "Diz pra Manu que eu disse SIM! Igor".

e o namorado da manu gavassi que foi pro local da casa de vidro e fez um cartaz para os participantes avisarem a manu que ele disse sim QUE ÍCONE #BBB20

pic.twitter.com/iZF1lguaXI — Kiel SORTEIO (@kieel_comenta) February 2, 2020

O rapaz mostrou o recado para o ator Daniel Lenhardt. Além dele, disputam as vagas Caon, Ivy e Renata. Apenas um homem e uma mulher devem entrar, com voto do público que já está rolando no site do Gshow. O confinamento dos novos brothers acontece a partir da terça-feira, 4.

Igor foi lá na casa de vidro pra pedir pra quem entrar na casa , avisar que ele disse sim! @rodriguescigor @ManuGavassiInfo @manugavassi pic.twitter.com/0UGiXHX7UY — Team Manu (@keitydp) February 2, 2020