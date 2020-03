Marina Ruy Barbosa faz pedido público inusitado para Globo: ‘Não briguem comigo’

Bolsonaro não é um homem mau

A Atriz global Marina Rui Barbosa Negrão, fez um pedido para a emissora em que trabalha como uma forma de ajudar a infectados ao coronavírus. Ela usou as redes sociais para sugerir a Globo que libere o per per view do Big Brother Brasil 20.

Fã declarada do BBB, a ruiva já mostrou para quem vai sua torcida para ganhar o programa: Manu, Thelma e Rafa; e também para que Babu não saia no paredão da próxima terça-feira. Em postagem no Twitter, ela acredita o reality é a porta aberta para que o ator volte a trabalhar na dramaturgia no fim do programa.

A declaração ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais durante toda a madrugada de segunda.