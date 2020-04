Fernanda Keulla rebate críticas ao ser acusada de 'passar pano' para Felipe Prior

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Ao entrevistar Felipe Prior, que foi eliminado do BBB20, nesta terça-feira (31), a ex-BBB Fernanda Keulla foi duramente criticada nas redes sociais. Os internautas acusaram a apresentadora de "passar pano" para o arquiteto, termo usado na internet para indicar que a pessoa ignorou atitudes erradas de alguém.

Prior teve uma trajetória de polêmicas no reality e foi apontado pelo público como machista e para os internautas, Fernanda Keulla ressaltou apenas pontos positivos do participante. No Twitter, a apresentadora foi cobrada por algumas pessoas por não abordar atitudes mais críticas de Prior durante a atração. Depois da entrevista, ela usou seu perfil para rebater as críticas.

