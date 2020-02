Ex-BBBs trocam farpas na internet: 'Minha fábrica de biscoito vai quebrar'

Foto: Reprodução / Instagram

As ex-BBBs Paula Von Sperling e Clara Aguilar movimentaram a internet neste sábado (08), isso porque as duas trocaram farpas no Twitter.

Clara Aguiar, do BBB 14, postou uma indireta e falou sobre a postura da vencedora do BBB 19, Paula, durante o reality.Na época, Paula Von Sperling foi acusada na internet de cometer injúria e intolerância religiosa. Ela chegou a ser indiciada pela polícia do Rio de Janeiro, mas os processos foram arquivados.

“Eu sei que vou ser xingada: Porém acho engraçado o Brasil todo se unindo por uma causa (o feminismo), comprando a briga da Marcela que é uma mulher super empoderada e militante, mas no ano passado passou pano para racismo e intolerância religiosa. Ceis são doido mesmo”, comentou.

Em seguida, Paula rebateu as críticas: “Já havia respondido no Instagram, mas nem todo mundo viu e fica me mandando. Tenho pena de pessoas assim…”, falou, acrescentando um textão. “Às vezes é porque essa mulher que não conheço, nunca ouvi falar e jamais procurou me questionar, há um ano tenta aparecer só falando de mim. Criou uma viseira igual ‘mula’, que não consegue olhar para o lado e entender que ao invés de persistir na disseminação e propagação de ataques de ódio, ela deveria ter a percepção que o Brasil não passou pano, mas quis justiça para que seres como ela, que pagam de militantes, mas militam o ódio, pudessem enxergar que nem mesmo a justiça considerou racismo e intolerância nada do que falei, e ter a decência em admitir que ela errou em me julgar”, finalizou.

