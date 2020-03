Ex-BBB Hadson Nery rebate críticas sobre 'teste de fidelidade'

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

O ex-BBB Hadson Nery, em entrevista à revista 'QUEM', falou sobre as críticas em relação ao plano do 'teste de fidelidade' contra a sister Mari Gonzalez e também rebateu as acusações de que seria machista e homofóbico.

Hadson de envolveu em uma polêmica em que teria armado um plano para seduzir a sister Mari Gonzalez para que ela traísse o noivo, o também ex-BBB Jonas, durante o programa.

“Cometi um erro, que foi uma tentativa de jogar um verde pra Gizelly e pra Marcela para saber se elas estavam mesmo do meu lado. Elas achavam que os homens tinham um plano para detonar as mulheres. E nem havia plano. Todos os caras chegaram num consenso de que a Mari estava jogando para seduzir o Lucas. Mas a gente só deduziu, ninguém afirmou. Mas, como fui eu que levei a conversa, idiotice minha, todo mundo achou que quem fez o plano fui eu”, disse na entrevista.

Além disse, durante o bate papo, o ex-BBB também falou sobre ser chamado de homofóbico. “Sobre as outras polêmicas, que me acusaram sem eu saber que estava errei, não me arrependo. Fico chateado com rotulações diretas do tipo “homofóbico”. Não teria problema algum se um filho meu se relacionasse com homens. Não procuraram me conhecer. Me apedrejaram”, desabafou.

Hadson Nery foi o terceiro eliminado do reality com 79% dos votos.