Ex-BBB Guilherme fala sobre namoro com Gabi e faz revelação sobre amizade com Boca Rosa

Em entrevista ao UOL, o ex-BBB Guilherme Napolitano abriu o coração e falou sobre seu relacionamento com a sister Gabi Martins dentro do confinamento e também sobre a amizade do brother com a sister Bianca Andrade, a Boca Rosa. Ele foi acusado por internautas de abuso psicológico contra a namorada e duramente criticado pela amizade com a Boca Rosa e julgado pelos participantes do BBB 20 de “ficar em cima do muro”.

Ao site, Gui afirmou que está esperando a sister sair do programa para conversar sobre o futuro do relacionamento e comentou sobre sua eliminação pelo público. "Não me senti rejeitado. Depois que eu saí da casa, soube que muitas vezes o paredão estava empatado. Isso não foi considerado rejeição. Me impressionou muito o número de votos. A ficha não tinha caído. Fiquei muito feliz com o recorde e o engajamento das pessoas. É um reconhecimento", comemorou.

O ex-BBB explicou sobre sua amizade com a digital influencer Bianca Andrade e disse que a aproximação dos dois pode ter sido um dos motivos que o tiraram da casa. "Não falei com a Bianca depois que saí. Não quero ter inimizade com ninguém e ela está incluída nisso", diz Gui. "O público pode ter confundido minha amizade com ela.”.

Guilherme foi eliminado no paredão contra o hipnólogo Pong e teve recorde absoluto de votos de todas as edições do programa.