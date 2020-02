Em conversa com sisters, Guilherme desabafa: 'Tive ódio da Marcela'

O brother Guilherme desabafou com as sisters Mari e Bianca, na madrugada desta quinta-feira (20), durante a sua festa de líder do BBB 20.

O brother disse que está com raiva de Marcela após a sister fazer um comentário que ele considerou "infeliz", em relação aos homens da casa. "Hoje eu ouvi um comentário da Marcela que me deu ódio. Eu gosto dela, assim que ela foi pro paredão, disse que não ia colocar Thelma e Gizelly com ela na berlinda. Mas ontem eu ouvi ela falando, estava ela e a Gabi deitada, aí ela disse que já saiu quatro homens, daqui a pouco só vai ficar mulher. E eu já ouvi ela dizer que vota em homem. Antes de tudo ela já tinha dito que não vota em mulher. Ela defende esse lance de feminismo, mas não quero ser julgado como gênero, e sim como ser humano. É uma pessoa que estou tirando o pé".

Bianca discordou do amigo e o acalmou dizendo que talvez esse pensamento de Marcela tenha sido no início do jogo.