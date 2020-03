Eduardo Bolsonaro declara torcida a participante no décimo paredão do BBB20

A sala rosa do PS 28 de Agosto

Com a avalanche de famosos que indicaram torcidas no décimo paredão do BBB 20, em que disputam os brothers Manu, Mari e Felipe Prior, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também entrou na brincadeira e decidiu revelar para quem vai sua torcida na berlinda do programa.

"Não assisto o 'BBB', mas tenho observado algo, marcaram-me em vários posts sobre isso. Tem uma militante de esquerda concorrendo com um cara que é politicamente incorreto e ganhou apoio de quem odeia mimimi, muitos jogadores de futebol, por exemplo. Então, boa sorte, Prior", escreveu o filho do presidente Jair Bolsonaro, no Twitter.

Manu, Mari e Prior disputam a preferência do público e um deles deve ser eliminado nesta terça-feira (31). No início do programa, o apresentador Tiago Leifert anunciou que o reality show já havia batido o recorde de votos: 550 milhões.