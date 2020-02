Confirmado: BBB20 terá Quarto Branco com situação apavorante para brothers

Depois de consultar os internautas, Boninho confirmou a volta do Quarto Branco no BBB20, e de quebra, com uma situação para enlouquecer de vez: um teto que "aperta".

"Essa semana me perguntaram sobre o quarto branco. Não foi um, muita gente acha que é uma memória do BBB que marcou. Então conversamos e concordamos. Vamos fazer um quarto branco 2.0! E pra pressionar o teto vai apertar! Em breve!", disparou o diretor.

O recurso já foi usado no BBB 9 e BBB 10, deixando alguns participantes selecionados em um espaço inteiramente branco, usando roupas brancas, com quase nada dentro além de um botão vermelho.

Na nona edição, Newton atendeu ao Big Fone durante um sábado e precisou escolher dois colegas para dividirem com ele um "castigo" indefinido. Só sairia de lá quem desistisse, apertando o botão vermelho, ou se o indicado por eles fosse eliminado no paredão da terça-feira. Leo não aguentou e desistiu, apertando o botão no dia seguinte.

Ainda no BBB9, Francine atendeu ao Big Fone mas no caso, precisava indicar duas pessoas, escolhendo Priscila e Flávio para o castigo. O primeiro a desistir estaria no paredão. Se ambos aguentassem - o que aconteceu - ficariam fora do paredão, mas não poderiam participar da prova do Líder.

No BBB10, qume atendeu ao Big Fone foi Angélica, escolhendo Cacau e Serginho para dividirem o castigo com ela. Um deles seria indicado ao paredão, e outro seria imunizado. Serginho foi o escolhido pelo público, enquanto Angelica foi ao paredão, sendo eliminada.

Fonte: Jornal Extra.