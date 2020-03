Veja quem é a nova líder da semana do BBB20 após mais de 25h de prova

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Thelma mostrou que tem força de vontade e muita resistência após resistir a mais de 25 horas de prova e se tornar a líder da semana do Big Brother Brasil.

Mari, que permaneceu por horas com a médica, decidiu sair do jogo, se tornando vice-campeã e conta com imunidade.

A liderança só será consagrada após o anúncio de Tiago Leifert durante o programa ao vivo da noite de sábado (21).