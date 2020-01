Com famosos, BBB 20 tem segunda pior estreia, diz site

O BBB20 não teve seu primeiro dia bombando na audiência como imaginava. O reality foi exibido na noite desta terça-feira (21), e amargou os índices no primeiro episódio da 20ª temporada do reality.

De acordo como site UOL, os dados preliminares do Ibope apontam que o programa estreou com média de 23,7 pontos – e picos de 30 – na capital paulista. É a segunda pior estreia de temporada e ficou atrás apenas do lançamento do recordista negativo BBB19 (21,3).