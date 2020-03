Bruna Marquezine pede ajuda de Felipe Neto em campanha por Manu Gavassi no BBB20

Tempos amargos

A atriz Bruna Marquezine não está medindo esforços para ajudar a amiga, Manu Gavassi, a permanecer na casa do BBB20. Manu foi indicada ao paredão pelo brother Felipe Prior, ele tinha o poder de contragolpe ao ser indicado pela líder Gizelly.

No twitter, Bruna está ativa e segue convocando os seguidores para um verdadeiro mutirão de votos contra o arquiteto Felipe Prior. Em um tuíte, a ex-namorada de Neymar pediu o auxílio do youtuber Felipe Neto para que todos possam se unir na tentativa de garantir mais uma semana à Manu no reality.

Na rede social, Felipe Neto escreveu que estava sem vontade de gravar vídeos que não sejam relacionado ao jogo Minecraft: "Posso confessar algo pra vcs? Tenho sentido vontade quase zero de gravar vídeos q não são da saga Minecraft, hahahhahahah". Em seguida, Marquezine aproveitou o momento e respondeu ao influenciador digital pedindo um mutirão à favor da sister: "E vontade de fazer mutirão pra Manu ficar? Eu já te pedi alguma coisa antes? NUNCA", escreveu a atriz.