Bianca Andrade relembra festas no BBB 20 e dispara: 'Eu amo beber'

Foto: Reprodução / Instagram

Uma semana após a eliminação no BBB 20, a digital influencer Bianca Andrade usou a ferramenta de caixa de perguntas do Instagram, nesta quinta-feira (05) para responder as dúvidas dos fãs e aproveitou para falar sobre as festas e relembrar momentos no reality.

“Eu assisti a todas as festas e foram só duas que eu fiquei meio Jennifer. De resto, eu fiquei de boa. Teve festa que eu parei de beber porque fiquei muito mal. Quando eu bebo, é muito difícil, porque eu amo beber. Sou muito muito boa da cachaça. Se me chamarem para chamar uma ‘breja’, vambora. Só que ao mesmo tempo é f… porque me prejudica muito em muita coisa”, desabafou.

A blogueira também comentou sobre o término com o cantor Diogo Melim, e assegurou: “Eu não tenho a pressão de ter de ter alguém, tem de ter um amor. Sou muito tranquila em relação a isso”.