BBB20 vai ter amiga íntima de Bruna Marquezine e amigo de Neymar

O Big Brother Brasil 2020 vai ser dividido entre "Pipoca" e "Camarote", e entre os conhecidos do Camarote estão um amigos pessoais dos ex-namorados Bruna Marquezine e de Neymar Jr.. Coincidência?

A atriz e cantora Manu Gavassi, 27 anos, é uma das melhores amigas de Marquezine, mas não avisou a atriz sobre sua ida ao BBB. Vale lembrar que entre as regras para ser selecionado no reality está manter segredo sobre isso até o momento do anúncio, o que deve ter motivado Manu a não contar para a amiga de longa data. Apesar disso, Bruna já foi às redes sociais declarar que vai torcer fervorosamente por Manu.

Na chamada do BBB, Manu diz que o seu público deve percebê-la de uma outra forma com o confinamento.

Em sua lista de ex-namorados famosos estão Chay Suede, Fiuk e o youtuber Leo Picon. Sobre romances na casa, ela é categórica: "Isso é o tipo de coisa que vivo fora [do reality]". Os rumores dão conta de que na verdade, apesar de não ter assumido, ela estaria namorando.

Amigo de Neymar

Já o surfista Lucas Chumbo é amigo de Neymar Jr. e do surfista Gabriel Medina. Foi ele quem salvou Pedro Scooby em um acidente de surf que poderia ter causado a morte do ex de Anitta. Atualmente, Chumbo ocupa o 3º lugar no ranking mundial de surfistas de ondas gigantes.

Ao contrário de Manu, o rapaz vai pensando em ficar com alguém na casa: "Com certeza vai rolar um romance. Eu não vou conseguir ficar na casa 3 meses sem um romance", diz ele, cujo objetivo no confinamento é crescer na carreira e alavancar ainda mais nos esporte, garantindo mais patrocinadores. "Um atleta tem que se expor para crescer, é tudo o que os patrocinadores querem. Eu quero ter mais apoio, crescer nas redes e investir o dinheiro no meu esporte.".