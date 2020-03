BBB20: Thelma declara voto em sister e dispara: 'Tenho outros problemas com ela'

O inimigo invisível

Enquanto rolava a festa na noite deste sábado (21), a líder Thelma chamou Babu para conversar sobre um possível empate na formação do paredão e garantiu seu voto na sister Flayslane.

"Pode acontecer de empatarem os votos e eu ter que escolher entre você e o Felipe. E, infelizmente, eu vou ter que escolher o Felipe". disse a médica.

Babu aconselhou a amiga de confinamento a aproveitar a festa e pensar sobre o assunto depois com mais calma. Ela, então, respondeu: "Eu queria ser sincera com você e te falar isso, entendeu?”.

O ator, então, respondeu à Thelma quem são as pessoas que ele quer proteger dentro do jogo. "A minha palavra é que eu não voto em você nem no Felipe”, disse ele.

Thelma mais uma vez garantiu que não vota em Babu e nem em Prior: "Você é minha última opção de voto aqui dentro, continua sendo, está bom? É isso, para vocês não ficarem conspirando, pensando... A minha liderança vai ser sincera. Minha indicação é a Flay porque tenho outros problemas com ela"