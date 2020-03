BBB20: Sisters capricham no look e Gabi torce por novo casal no reality 'Acho que de hoje não escapa não, viu'

O inimigo invisível

As sister se arrumavam no Quarto Céu para curtir a festa durante a noite deste sábado (21), no BBB 20 quando Gabi disse à Giselly: ”Prior está chique, viu? Está com aquela jaqueta vermelha". Gizelly concordou com a amiga de confinamento e a cantora voltou a brincar com a relação da advogada com o arquiteto. Gizelly achou graça e rebateu: "Gente, isso é uma brincadeira, por favor".

A cantora Gabi Martins pediu para que Gizelly assumisse a paixão que sente pelo Felipe Prior: ”Ai, Gizelly... Assume de vez essa louca paixão". Logo em seguida, elas cantaram e seguiram vi se arrumando "Então, você vai cantar para ele hoje assim". Gizelly pede: "Canta uma música da Marília Mendonça que combine com romance". Gabi, então, canta "Medo Bobo".

Gizelly e Felipre Prior já se beijaram em outra ocasião durante uma festa e desde então a sister procura o brother para repetir os beijos, mas Felipe Prior argumenta que é melhor não"