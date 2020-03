BBB20: Rafa elogia Prior e Thelma dispara ao falar de Babu: 'Não precisa se sentir sozinho'

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Em conversa com Manu e Rafa na madrugada desta terça-feira (17), na área externa da casa do BBB 20, Thelma começa a falar sobre o brother Felipe Prior: ”Vocês estavam brincando com o Pyong, mas eu realmente tenho essa intuição de que: será que o Prior não foi perdoado por algumas coisas e a garra dele no jogo não superou alguns erros que ele cometeu aqui, entendeu?".

Rafa Kalimann elogia Prior: "É que a gente consegue ver um lado humano nele. A gente sabe o tamanho dos erros dele e tudo o mais. Mas a gente, que dá a oportunidade de conversar com ele, vê esse lado humano. Será que as pessoas também não estão vendo esse lado?".

Manu Gavassi também concorda com as sisters e completa: "As pessoas vêem muito a trajetória aqui. A gente não viu todas conversas e todas as percepções do Prior. Só que a gente deu diálogo para ele. A gente falou as nossas percepções para ele, e ele ouviu tudo. Será que existiu uma mudança que as pessoas perceberam? Talvez até para a gente aqui não seja tão perceptível, porque a gente só vê a nossa própria conversa”.

As participantes continuam falando sobre o assunto e Rafa relembra outras edições do reality em que participantes eram "perseguidos”. E Thelma revela que tomará uma atitude caso o Babu seja o oitavo eliminado: "Ontem, eu estava pensando o que eu vou fazer amanhã se o Babu sair. Sinceramente, vou chegar para ele e falar que não precisa se sentir sozinho".