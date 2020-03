BBB20: Prior se revolta com Daniel após comentários sobre polêmica de zoofilia

Um 'tac' para a Umanizzare

ROUND 2: Prior e Daniel! Ele não aceita q Daniel não goste do comentário q ele fez sobre zoofilia e detona: "1º vc tem q aprender a beber e deixa de ser moleque, depois vc me julga. Você é mimadinho e no hostel você não dura 2 dias por sua roupa no chão." #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/pwvxdGHD5k — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 12, 2020

Durante a festa do Líder Pyong no BBB 20, na madrugada desta quinta-feira (12), Daniel e Felipe Prior discutem dentro do Quarto Vila, sobre assuntos que Ivy e Daniel trouxeram da Casa de Vidro.

Prior pressiona Daniel para que o brother comente o que ele sabe, mas o brother se recusa. Depois, eles começam a falar sobre a convivência dos dois na casa e o arquiteto sugere que eles deveriam conversar, mas o gaúcho declara rivalidade. "Tu sabe que eu voto em ti", diz Daniel.

Inconformado com a atitude do brother, Prior volta a questionar Daniel: ”Então você é meu rival? Então fechou. Agora gostei do papo”.

Na sequência, Felipe Prior insiste mais uma vez para que Daniel conte o que sabe sobre o reality enquanto esteve fora da casa. O ator dispara: "Não consigo falar na tua frente” e diz que não vai comentar porque é algo preocupante. Mas, acaba cedendo e fala sem dar detalhes sobre o dia em quem Mari e Prior conversavam à beira da piscina, logo no início do programa, sobre casos de zoofilia.

Revoltado, Prior chama Daniel de moleque e mimado. Em seguida, ele sai do quarto na companhia do amigo de confinamento, Babu.