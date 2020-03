BBB20: Prior comenta discussão com Daniel e dispara: 'Ficam passando pano para ele'

Um 'tac' para a Umanizzare

Foto: Reprodução / Instagram

Ainda bastante irritado após discussão com o brother Daniel, Prior encontra Manu, Mari Pyong e Ivy no banheiro, nesta quinta-feira (12), durante a festa do líder no BBB 20.

Prior comenta que estava apenas conversando quando Daniel o ofendeu ao relembrar uma conversa em que o arquiteto teve com a sister Mari Gonzalez. Na época, o dois comentaram sobre casos de zoofilia e foram bastante criticados na internet. "A gente estava dando risada, mas quis me ofender", disse Felipe.

O arquiteto diz que já pediu desculpas pelos comentários que fez dentro do reality e relembra paredão que enfrentou contra Bianca Andrade e Flay: "Fui para o Paredão com uma das meninas que, na minha no opinião, era a mais forte. Então, se fosse para ter saído pelo que eu falei, já tinha saído".

Ao sair da companhia das sister, Felipe Prior dispara: "E o mais legal, sabem o que é? Que ficam passando pano para ele".