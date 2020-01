BBB20: Primeira prova de resistência do reality; Veja quem já desistiu

O BBB 20 começou na noite desta terça-feira (21), e os participantes já foram submetidos à primeira prova que garante imunidade na primeira semana. A edição está dividida com um muro que separa os dois grupos, os da pipoca que são com participantes anônimos e os do grupo Camarote com famosos. Os brothers e sisters já estão há duas horas na competição na área externa da casa.

O ator Babu Santana foi o primeiro a desistir da prova. Ele parou para descansar e não retornou mais para a competição.

A prova é de resistência e os participantes não podem deixar um enorme copo de refrigerante esvaziar. Os brothers e sisters tem que encher vários copos pequenos com líquido e subir uma escada para garantir o copo gigante sempre cheio. O grupo será eliminado da prova caso o líquido do copo acabe, ou se o participante jogar na hora errada.