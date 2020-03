BBB20: Mari e Gabi estão no paredão e sister chora ao revelar medo de julgamentos

Wilson Lima sai do limbo

Durante a prova do líder do BBB 20 desta quinta-feira (26), a dupla que tivesse a menor pontuação já estaria no décimo paredão do programa. A ex-panicat Mari Gonzalez amargou na disputa e enfrenta a sua dupla, a cantora Gabi Martins na berlinda.

Com medo de ser julgada pelo público, a sister Mari se isolou na área externa da casa e começou a chorar. Ela chegou a conversar sozinha e disse que não sabe se o público consegue enxergar sua verdadeira personalidade. "Ai gente, vocês vão me julgar, socorro. Certeza. Mãe, pai, eu só queria um abraço. Queria só isso, sério. Não sei o que faço, vão me julgar, não sou perfeita", desabafou Mari.

Momentos depois, Gabi e Flayslane chegaram para consolar a amiga de confinamento, e as sisters tranquilizaram a digital influencer. "Você não é perfeita, mas você não é só seus erros. Você é de uma nobreza, uma pessoa ótima aqui dentro, puro coração. Eu te admiro muito", afirmou Flay.

Mari e Gabi, ainda não sabem, disputam a prova 'Bate e volta', no domingo, após a formação do paredão.