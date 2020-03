BBB20: Marcela revela medo de rejeição e revela o que vai fazer após reality

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

A eliminação de Daniel no nono paredão do BBB 20, pegou os brothers de surpresa e gerou várias especulações sobre a opinião do público em relação ao comportamento dos brothers no reality show. Em conversa com Gizelly e Thelma, a médica Marcela ficou bastante preocupada com a possibilidade de rejeição e diz que vai se esconder se perceber que as pessoas não gostam dela.

"Vou apagar minhas redes sociais e vou morar em Caraíva. Preciso mudar pra algum lugar remoto. Não quero lidar não com rejeição não", declarou a ginecologista.

A líder Thelma também falou sobre o assunto: "E eu? Vou querer que a gente continue amigas lá fora pra se eu sair com rejeição eu tenha com quem falar, porque meu marido e minha mãe só vão me elogiar e eu vou precisar conversar com quem realmente entenda o que aconteceu".