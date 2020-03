BBB20: Líder da semana, Pyoung revela quem deve indicar ao paredão

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

Durante uma conversa com a sister Gizelly, o Pyoung revelou em quem deve mandar para paredão esta semana.

"Eu não vou mais correr risco e ficar brincando com a sorte. Nem quero competir na resistência. Prefiro jogar com a inteligência. Eu quero tirar o Prior. Quero tirar o Prior essa semana” disse o brother.

Ao falar sobre a possibilidade de Gizelly ser votada pela casa, ele garante: "Não entra em neurose agora. Você voltou do Paredão e foi a menos votada. Você é querida pelo Brasil. Não só isso, tá? A gente vai se proteger essa semana". Pyoung ainda comentar sobre as chances de ganharem a prova do anjo. ”A gente tem mais possibilidade de ganhar o Anjo".

Gizelly também comenta sobre a prova desta sexta-feira (06): "Eu quero ganhar o Anjo também amanhã. Eu quero ganhar alguma coisa. Eu não ganhei nada”. Os dois se abraçam.

Em dupla com Daniel, o hipnólogo ganhou a prova do líder desta quinta-feira (05), mas Daniel preferiu ficar com os prêmios e Pyoung garantiu a imunidade e a liderança da semana.