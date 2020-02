BBB20: Guilherme fala sobre relação com Boca Rosa: 'A gente estava muito junto'

O brother Guilherme, durante uma conversa com Felipe, desabafou na madrugada deste domingo (23), sobre sua relação com as sister Bianca e Gabi. Ele relembrou um momento em que esteve próximo de Bianca e a namorada Gabi ficou triste com o que viu.

"Você acha que eu vou fazer alguma coisa escondido de você aqui dentro?", o modelo relembra o diálogo com a namorada. Ainda em tom de desabafo, Guilherme fala a Prior sobre os ciúmes da namorada e insinua que deu motivos para isso. "No começo algumas pessoas poderiam interpretar de uma forma diferente, porque a gente estava muito junto, eu nem falava com a Gabi"

Prior revela ao amigo de confinamento que ele mesmo já interpretou de forma errada a amizade entre o brother e a Boca Rosa e Guilherme tenta minimizar: "Desde o começo eu falava para Bia da Gabi". O brother se diz despreocupado e afirma: "É mais o problema da Gabi ficar nessas nóias".