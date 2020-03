BBB20: Flay e Thelma quase vão aos tapas em discussão após jogo da discórdia

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

Após o jogo da discórdia, na madrugada desta terça-feira (24), as sisters Thelma e Flayslane voltaram a discutir sobre a formação do paredão desta semana. Flay foi indicada à berlinda por Thelma.

A sister ficou irritada com a justificativa da líder da semana e ouviu Thelma falar ao brother Prior que ainda se incomoda com as atitudes da cantora e também comentou sobre histórias antigas do confinamento.

Thelma bravejou contra Flay: "Você foi a primeira a querer ficar do lado de Marcela. Você falou para Rafa que ela tinha colocado a pessoa mais forte no paredão. Assim que Bianca saiu você foi atrás da Rafa. Você não é coerente".

Flay rebateu: "Você está julgando sem saber". A anestesiologista, então, gritou: "Faça uma autoanálise, eu fiz o monstro vinte e quatro horas do seu lado e eu falei que não ia votar em você por empatia e você foi lá e votou em mim. A hora que eu virei líder, até maquiagem você veio oferecer para fazer. Interesseira, você é interesseira, age por conveniência".