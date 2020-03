BBB20: Durante jogo da discórdia, Gizelly dispara: 'Ela me incomoda'

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Durante o programa do BBB 20, desta segunda-feira (02), os brothers ficaram bastante incomodados com a dinâmica do jogo da discórdia. Isso porque os participantes tiveram que indicar um brother e dizer o que cada um veio fazer no programa: "VT", "assistir", "me incomodar" e "jogar sujo".

A advogada Gizelly disse que a cantora Flayslane é quem mais a incomoda no jogo. "Ela me incomoda. A ideia, o jeito de falar, o jeito de olhar. Tudo me incomoda", declarou.

Flayslane não gostou do que ouviu e rebateu: "Tudo te incomoda? Explica direitinho". A advogada respondeu: "O jeito de falar, a voz, suas opiniões, várias coisas. Para mim já deu. Fui relevando e me incomoda". Ironizando a resposta de Gizelly, Flayslane retrucou: Não estou focada em te incomodar. Eu ignoro sua existência às vezes. Gizelly finalizou sua participação no jogo e escolheu Prior como "jogar sujo" e disparou: "É insignificante".

Na opção VT, escolheu Manu e Pyong, e "assistir", Babu foi o escolhido pela sister.