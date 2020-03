BBB20: Daniel 'causa' em prova do líder e Ivy se desespera; Veja

O dia de amanhã com o Covid -19

O brother Daniel caiu da plataforma e assustou os amigos de confinamento. Os brothers ficaram assustados e até cogitaram que ele tivesse desmaiado. Ele foi o primeiro eliminado da prova do líder do BBB 20, realizada na noite desta quinta-feira (19) e já está no paredão.

O gaúcho dividia a plataforma com a sister Gabi quando caiu da estrutura. Com a queda do amigo, Ivy se desesperou e Marcela, que faz dupla com a sister, pediu: "Amiga, não me desestabiliza agora".

Onze brothers seguem na disputa: Gabi; Babu e Prior; Thelma e Marcela; Flayslane e Mari; Ivy e Gizelly; Manu e Rafa.

Daniel deve disputar a prova bate e volta.