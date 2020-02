BBB20: Boca Rosa chora e se declara a Guilherme: 'Minha companhia'

Em véspera de eliminação, os brothers se reuniram para conversar na área externa do BBB 20, na madrugada desta terça-feira (25), e em um determinado momento, a Boca Rosa se emocionou Durante conversa com amigos de confinamento, a sister Bianca Andrade se emocionou e agradeceu ao brother Guilherme pela amizade que os dois iniciaram no reality.

A blogueira chorou e disse que ele foi a única pessoa que a apoiou no começo do reality. "Amigo, obrigado por tudo. Você foi minha companhia aqui dentro quando eu não tinha ninguém. Obrigada, viu?",

Ao ouvir a declaração da amiga, o brother não conteve as lágrimas e os dois se abraçaram por alguns minutos.