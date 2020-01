BBB20: Big Brother Brasil revela novidade sobre participantes

O Big Brother Brasil 20 divulgou na noite desta quarta-feira (8) um "spoiler" sobre o que deve rolar no programa.

Em forma de "enigma", o perfil do reality show no Twitter afirmou que "vai ser pipoca e camarote no BBB20".

Antenados, fãs do programa interpretaram que "charada" signifique que o "camarote" signifique algo como pessoas VIP, como famosos, influencers e até mesmo ex-BBBs, enquanto que o "pipoca" signifique pessoas até então anônimas.