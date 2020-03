BBB20: Após eliminação, Rafa dispara: 'Essa perseguição com Babu e Prior está muito pesada'

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

A eliminação do hipnólogo Pyong rendeu durante toda a madrugada desta quarta-feira (18), na casa do BBB 20.

As sisters Rafa, Thelma, Gabi e Manu conversaram no Quarto Céu sobre o oitavo paredão e comentaram sobre os brothers Felipe Prior e Babu. Rafa Kalimann comentou com as amigas de confinamento sua percepção em relação ao jogo. "Essa perseguição com Babu e Prior está muito pesada. E o público pode estar vendo isso e não deve estar gostando, porque está muito pesada. Uma coisa é você discutir, ter algum tipo de conflito, mas você tem que respeitar, entendeu?".

A médica Thelma concordou e completou: "Pintar de monstro, dizer que tem medo, que é impossível a pessoa ficar. Ninguém sabe o que é possível ou impossível nesse lugar."

Rafa ainda falou sobre o comportamento de Daniel após a saída do hipnólogo: "Acabou de voltar e o Daniel falou: 'Não gostei.' Calma, tem que ter empatia, a pessoa acabou de voltar. Não gostou do resultado, mas tem que ficar feliz porque a pessoa voltou. É um presente para quem está voltando. A nossa emoção vai em um pique", desabafou.