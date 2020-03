BBB 20: Tiago Leifert faz revelação e Mari desaba em choro

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

O apresentador Tiago Leifert levou ao conhecimento de todos os participantes do Big Brother Brasil sobre a pandemia de coronavírus no mundo e quais providencias estavam sendo tomadas no Brasil.

Ao saber da gravidade da doença, os confinados ficaram chocados e começaram fazer perguntas. Em certa parte da conversa, Tiago pediu que Mari alertasse Jonas sobre o risco de ir a academia, local que pode haver contágio da doença. A digital influencer mandou um recado ao vivo para o amado, que momentos depois, postou a reação desesperada de Mari em seu Instagram e escreveu na legenda: Kkkkk não to indo treinar não!!! Podem ficar tranquilas. To de buenas em casa. Aproveitando pessoal, vamos colocar em prática a palavra “resiliência”. Capacidade de recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível, o pensamento otimista e não deixar que a dificuldade o domine.

Nos comentários, houve famosa se oferendo para cuidar de Jonas, mas o ex-BBB de imediato respondeu: ''Não precisa, fica aí de quarentena’”.

Ainda durante a explicação sobre a doença, o apresentador afirmou que os confinados estão em segurança e que todas as medidas serão tomadas para que permaneçam saudáveis.