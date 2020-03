Apaixonado por Guilherme, Victor Hugo desabafa: 'Te amo, independentemente de você me amar'

O brother Victor Hugo, que alimentou um amor platônico pelo colega de confinamento Guilherme, decidiu abrir o coração na madrugada deste domingo (01) e conversou com Guilherme sobre seus sentimentos.

Victor Hugo e Guilherme estavam falando sobre amizade e como vão reagir com as pessoas ao saírem do reality, quando o psicológo decidiu desabafar: "Quero afastar qualquer sombra de dúvidas da sua cabeça. Eu te amo, independentemente de você me amar. Ponto. Isso não vai mudar. Isto está sendo realocado para o campo amizade. Mas também nunca tive real ideia de que isso poderia ser algo a mais. Sempre fui consciente em relação a isso", Victor Hugo finalizou o assunto mais aliviado.