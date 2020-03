BBB20: Saiba como vai funcionar a prova do líder desta semana

O dia de amanhã com o Covid -19

A disputa desta quinta-feira (19) é de resistência. Para vencer, os brothers que estão em duplas, devem ficar em pé em cima de uma plataforma que gira e ainda conta com outros efeitos como ventania e luz. A liderança não é em dupla e quem desistir da prova não elimina seu parceiro.

O apresentador Tiago Leifert explicou como vai funcionar o paredão que deve ser formado no domingo (23). "O vice-campeão dessa prova ganha uma imunidade, o primeiro a sair da prova está no Paredão. O Líder é quem ficar até o final. E o Líder terá um veto para semana que vem. Então, na próxima Prova do Líder, esse Líder vai tirar alguém da prova".