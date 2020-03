BBB20: Internautas ficam indignados com a indicação do líder ao paredão

Bolsonaro não é um homem mau

A web foi à loucura na noite deste domingo (15), após a formação do oitavo paredão do BBB 20.

O líder Prior indicou o hipnólogo Pyong à berlinda e os internautas não se conformaram com a escolha do brother. Durante a semana, Prior comentou diversas vezes que indicaria o Daniel, o que animou o público, mas ao ser perguntador pelo apresentador Tiago Leifert, Felipe voltou atrás da decisão e indicou Pyong.

Os assuntos mais comentados no Twitter foram as hashtag “ca***** Prior” e “Parabéns Prior”, mostrando a indignação do público com a formação da berlinda.

