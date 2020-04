Neymar faz convite irrecusável a Felipe Prior após torcer por brother no BBB20: 'quando quiser'

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

Felipe Prior foi o 10º eliminado do Big Brother Brasil 2020. Após saída do reality, o brother não conteve a alegria ao participar de um paredão histórico, onde contou com a torcida de ninguém mais, niguém menos do que Neymar.

Ao saber da torcida do jogador, Prior foi ao instagram do craque para agradecer. Mas o que ele não esperava, era ser convidado pelo próprio Neymar, para assistir a um jogo da seleção, ou do PSG.

E aí? Será que o Prior saiu de mãos abanando do reality mesmo?