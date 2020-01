Namorado famoso de participante de BBB diz que vai fazer maratona para não perder cenas de reality

Desde que a digital influencer Mari Gonzalez entrou na casa mais vigiada do Brasil, o ex-BBB Jonas Sulzbach passou a descansar apenas quando a namorada também dorme. Jonas acompanhou toda a prova de resistência e afirmou que não conseguiria pegar no sono enquanto visse a namorada no jogo.

O namorado da influencer, que participou na 12ª edição do programa, passou a postar stories com mais frequência, além de ter publicado um vídeo do casal em momentos diversos, e com a trilha sonora da música ‘Meu abrigo’, da banda Melim, mas cantada pelo casal.

Foto: Reprodução / Instagram

Jonas se envolveu uma polêmica ainda esta semana, quando jogou uma indireta para Anitta após a cantora debochar do time de famosos.