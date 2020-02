A ex-BBB Munik Nunes, surpreendeu os fãs ao surgir com um visual novo para curtir o carnaval.

Loiríssima e com as madeixas longas onduladas, os fãs não perderam tempo e logo viram semelhança com a mulher de Whindersson Nunes, a cantora Luisa Sonza.

“Luisa Sonza tá diferente”disse um internauta. “Ta a cara da Luisa Sonza”, comentou mais uma fã. Outra foi ainda mais direta e disse: “Não ficou bonito. Não liso fica mais bonito, assim só o da Luisa Sonza, com todo respeito mas vc é gata”

Veja o visual novo da morena:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Munik Nunes é comparada a Luisa Sonza ao mudar radicalmente o visual

Veja o visual novo da morena: