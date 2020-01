Gleici comenta sobre traição de Lucas e ex-bbb rebate com ataque à acreana

O ex-BBB Lucas Fernandes, que participou da edição de 2018, de ficou revoltado ao saber de um comentário que Gleici Damasceno, campeã de sua edição, fez sobre ele.

O comentário aconteceu quando Ana Clara observou que tem "muito homem comprometido no Big Brother Brasil 2020", e Gleici completou: "Será que teremos um novo Lucas?", em referência às traições de Lucas à então namorada, com a participante Jéssica.

O imemorável Ex BBB Lucas Fernandes que traiu a esposa em pleno programa, espuma horrores nos stories do Instagram após Gleici, a campeã do BBB18, questionar se haveria outro igual ele no BBB20. pic.twitter.com/Yv4FaQw9jW — UpdateChart #BBB20 (@UpdateChart) January 19, 2020

Foi o suficiente para o cearense se revoltar com a acreana e responder com um vídeo atacando a moça. Primeiro, ele começou fazendo um mea culpa: "Nossa, Gleici, eu espero, de fato, que não tenha nenhum Lucas. Por que esse Lucas foi um cara falho, que errou com a última pessoa que poderia errar, que é a pessoa que ele mais ama"

Em seguida, passou a detonar Gleici:

"E eu espero que não tenha uma pessoa igual a você. Que precisou da edição de um programa para te tornar protagonista. Quem morou contigo sabe a pessoa sem expressão que você era. Você deveria deixar de ser debochada. Você deveria deixar de ser ditadora dos bons costumes e de dizer o que é sagrado e o que é profano"

"Você é a pessoa que luta pelos direitos e iguais e as minorias... Faz o básico bem feito. Começa a respeitar as pessoas. O erro que cometi foi há dois anos. Eu recebi o perdão da minha namorada, hoje ela é minha esposa e a gente vive feliz, sem encher o saco de ninguém", completou. "Foca no que tu quer, mulher, foca na tua vida. Vamos torcer para não ter nenhum Lucas e nenhuma Gleici, pra que a pessoa que era para ganhar o programa ganhe, e não que ganhe como prêmio de consolação, por ser a coitadinha do programa." .

No Twitter, Gleici Damascendo respondeu o vídeo dizendo: "Eu só fiz um comentário sobre um fato que aconteceu no programa que eu participei. São 70 câmeras".