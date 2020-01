Felipe Araújo aparece com outra em foto e Munik Nunes toma decisão

O romance entre Munik Nunes e Felipe Araújo mal começou e já azedou. Nesta sexta-feira (24), a ex-BBB deixou de seguir o cantor.

A decisão, aparentemente, foi tomada após a modelo Estella Defant postar uma foto em clima de intimidade bem coladinha com o sertanejo, no Instagram.

Vale lembrar que os rumores de que o relacionamento azedou começaram no final do ano, principalmente quando Munik e Felipe passaram a virada do ano em cidades diferentes. Agora, a moça confirmou que está de fato solteira e pelo jeito, não quer mais nem saber de conversa com o ex.