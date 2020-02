Ex-BBB Jonas Sulzbach aparece sem roupa e web vai ao delírio

Foto: Reprodução / Instagram

O clima esquentou na web nesta terça-feira (11), após o ex-BBB Jonas Sulzbach postar uma foto no Instagram de arrancar suspiros. Ele surgiu sem camisa e brincou ao dizer que a mulher, Mari Gonzalez, que está confinada no BBB 20, não iria reclamar do post.

Em frente ao espelho, Jonas sensualizou e deixou as fãs babando com o corpo todo musculoso. “Dando uma sensualizada já que a muié não pode reclamar”, brincou ele na legenda.