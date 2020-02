BBB20: Rafa Kalliman sobre Mari Gonzalez: 'Está me sugando a alma'

Foto: Reprodução / BBB

Em conversa com Manu Gavassi, no quarto 'Céu', durante a madrugada desta terça-feira (18), a sister Rafa Kalliman contou que está se sentindo incomodada por não ter feito nenhum bolo em comemoração ao aniversário de Mari Gonzalez. Mari fez aniversário no domingo (16), mas os brothers não comemoraram a data.

Ao ouvir a amiga, Manu comentou: "Eu acho que tem que conversar com ela". A mineira respondeu: "Eu preciso, mas eu estou muito sem saber o que eu faço". Na sequência, Rafa disse: "Eu gosto dela, eu gosto muito dela, só que está me sugando a alma, está me sugando em um grau que eu não sei explicar".

Manu insiste que ela deve conversar com Mari: "Eu acho que pode ser bem bom. Eu faria isso se fosse você, porque uma conversa nunca vai machucar, entende? Uma conversa com boas intenções, com intenção de melhorar, nunca vai ser ruim".