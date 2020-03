BBB20: Pyong faz sessão de hipnose em brothers em véspera de Paredão

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

Após a troca de farpas no Jogo da Discórdia, Pyong resolveu interagir com os confinados e realizou hipnose com alguns brothers, na madrugada desta terça-feira (3).

Em uma das sessões Ivy foi induzida a se sentir bêbada e Thelma chegou a esquecer a existência do número sete. Os internautas se divertiram com as cenas e repercutiram o assunto nas redes sociais.

