BBB20: Irritado com paredão, Prior insulta Pyong: 'Você é bundão'

A noite de paredão deste domingo (23), deu o que falar na casa do BBB 20. Após a formação da berlinda, Felipe Prior, que foi indicado pela casa com 7 votos, ficou incomodado ao ouvir de Pyong que o jogo estava interessante. "Para você que é o mais inteligente, fica fácil. Ir comigo você não quis, né? Você é bundão".

Pyong ironizou: "Tiago que manda. Ele falou: 'Fuja do paredão'". Prior bastante irritado alfinetou o hipnólogo e afirmou que Pong não vai ao paredão porque combina votos.

O quinto paredão do BBB 20 é triplo. No dia da prova do líder, Flayslane escolheu uma consequência e acabou indo direto ao paredão.