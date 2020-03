BBB20: Gabi discute aos prantos com Guilherme e web compara brother a Marcos Harter: ‘abusivo’

Gabi e Guilherme novamente discutiram a relação na tarde deste domingo (1). Durante o almoço do anjo, o casal teve uma breve discussão sobre o relacionamento, que resultou nas lágrimas da sister e se arrastou durante o dia.

No jardim os brothers falaram sobre como a casa tem reagido ao relacionamento do casal e sobre a aproximação que Guilherme tinha com Bianca Andrade, eliminada na última terça-feira. Guilherme disparou: "De verdade, eu não quero saber a opinião dos outros, mas para mim é muito importante saber se você gosta de mim, e você entender que eu gosto de você. Eu sei o quanto você gosta de mim, só que não dá mais para mim”.

A discussão continuou e o modelo seguiu: "Ou a gente fica bem de uma vez, ou a gente não vai dar certo. A gente não pode ficar mais assim”. E cantora então rebateu: "Quando todo mundo falou que você gostava da Bianca, e não gostava de mim, eu também não estava nem aí, e isso me doeu muito, porque eu fiquei no canto quando via vocês dois juntos o tempo inteiro... E eu passei por cima disso tudo, porque eu acreditava no amor, eu acredito ainda. Aí vem tudo isso junto de novo, eu não estou aguento Gui, é muita coisa".

Após a resposta, o modelo concluiu: "Eu não quero te ver assim. Se isso te machuca, é melhor a gente não ficar junto".

Guilherme falando que está pensando em sair do programa para não fazer a Gabi sofrer .... que cara ABUSIVO! Olha a sequência de vídeos #ForaGuilherme ele precisa ir para o paredão hoje ! pic.twitter.com/WdFLATI2Q1 — Bia Varella (@biaavarella) March 1, 2020

O vídeo da discussão, fez a internet ficar agitada e acusar o modelo de estar sendo abusivo no relacionamento com Gabi. A tag #ForaGuilherme logo subiu e o internautas o compararam ao também ex-bbb Marcos Hater, expulso do reality após ser acusado de agressão da ex-bbb e vencedora da edição, Emily Araújo. Confira as reações:

​Fotos: Reprodução / Twitter