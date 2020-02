BBB20: 'Esculachada' por Felipe Prior, Boca Rosa cai aos prantos e abandona festa

Depois de ser isolado pelas sisters da casa, Felipe Prior ficou irado e resolveu tirar satisfações durante a bebedeira da festa que rolou na madrugada desta quinta-feira (6).

Felipe jogando a culpa na Bianca, não deixando ela falar e dps fazendo ela chorar me traz tantas lembranças negativas e tenho certeza que pra mtas mulheres tbm. Isso é abuso psicológico e vcs não querem enxergar pq odeiam ela. E isto.



O arquiteto foi atrás de Bianca, a 'Boca Rosa', e começou a dizer que ela está errando com ele e que iria se arrepender com as suas atitudes: "Eu sou muito coração, você tá errando comigo e você vai ver como tá errando. Mas quando você vier me abraçar lá fora, eu vou te desculpar. Eu sou muito coração. Você não me conhece mesmo, você tá caindo no jogo desses otário que entraram aqui e tá querendo fazer todo mundo se f****. Bianca olha no meu olho. Cê acha que eu tô mentindo pra você, c******? Eu não sou mentiroso, por favor, velho! Por favor! Olha no meu olho, de verdade! Para, Bianca. Eu não fiz nada pra você velho, pra você eu não fiz nada, c***** velho!".

Bianca ficou estática durante todo o monólogo de Felipe, e no fim, caiu em prantos, abandonando a festa e deixando os colegas revoltados com o arquiteto por tê-la feito chorar.

Em seguida, o novato Daniel brigou com o brother, questionando o fato dele ter feito Boca Rosa chorar. Já nesta quinta-feira (6), vários brothers e sisters tiveram conversas para esclarecer as situações mal resolvidas.

Briga entre mulheres x homens

Os desentendimentos entre as mulheres e homens se iniciaram após Hadson revelar que alguns tinham o plano de "queimar" a reputação das mulheres comprometidas do grupo Camarote. Marcela e Gizelly passarem a situação para Boca Rosa e Mari Gonzalez.

A situação explodiu ainda mais quando os novatos que entraram pela casa de vidro, Daniel e Ivy, não só confirmaram a informação como revelaram que Petrix e Lucas estavam fazendo comentários maldosos e com a intenção de seduzir Mari e Boca Rosa para "queimá-las", e que Petrix era o pior deles, sendo Lucas o segundo pior.