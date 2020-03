BBB20: Em noite de paredão triplo, veja quem foi eliminado

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Em noite de paredão triplo, o brother Daniel foi eliminado nesta terça-feira (24), com 80% dos votos do público. Ele disputou a berlinda com as sisters Flayslane e Ivy.

O paredão desta semana foi formado durante a prova do líder. Daniel foi o primeiro eliminado da prova e como consequência foi direto à berlinda. A líder Thelma indicou Flay. Como indicação da casa, Felipe Prior foi o mais votado, e ele teve o pode de indicar alguém pra enfrentar na disputa pela permanência da casa. Ivy foi a escolhida pelo brother.

Daniel, Felipe Prior e Ivy participaram do 'Bate e Volta', segundo a dinâmica da prova, quem retirasse o palito premiado estaria fora da berlinda. O sortudo foi o Prior.

O paredão desta noite recebeu mais de 11 milhões de votos.