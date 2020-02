BBB20: Após se declarar ao Guilherme, Victor Hugo desabafa com brother: 'Já superei você'

Após os últimos acontecimentos na casa do BBB 20, o brother Guilherme chamou Victor Hugo para conversar, na noite desta quinta-feira (20), na área externa da casa.

Victor Hugo, que havia chorado ao se declarar para Guilherme, disse que já superou a relação dos dois e desejou felicidades para ele e Gabi.

"Eu já superei. Só queria deixar claro pra gente ficar tranquilo. Quero que vocês sejam felizes, de verdade. E eu não quero empatar nada, não quero ser o chato que atrapalha. Só não quero sentir isso, que estou ficando no caminho de vocês", desabafou Victor Hugo.

Guilherme concordou com o amigo de confinamento e assegurou que gosta da amizade do brother. "Eu gosto de você, gosto de ficar perto, não quero que você se afaste. Se eu achasse que você já fez algo na maldade, eu não ia me aproximar, mas eu sei que você é sincero e uma pessoa muito legal", finalizou.